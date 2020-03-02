السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية



الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف .

وهنأ سمو أمير منطقة الرياض، معاليه بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا لمجلس التعاون، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما عبر معاليه عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض، مؤكدًا حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي وتحقيق تطلعات قادته.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

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16:09ت م

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