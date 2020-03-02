السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في اجتماع وزراء الداخلية العرب



تونس 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس, في أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في تونس, حيث مثل الأمانة العامة في الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع بن مبارك الهاجري.

وحذر المشاركون في الاجتماع من تنامي مخاطر الأعمال الإرهابية والجريمة الإلكترونية في المنطقة العربية، داعين إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية.

كما شهد الاجتماع الإعلان عن مشروع لاستراتيجية عربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، من خلال إنشاء وحدة للتنسيق بين الدول العربية في هذا الجانب ضمن هيكل مجلس وزراء الداخلية العرب.

كما بحث المجلس إنشاء فريق عمل لرصد التهديدات الإرهابية، والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية، مؤكدين في جانب آخر أهمية تبادل المعلومات والخبرات.

حضر الاجتماع ممثلون عن جامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، واتحاد إذاعات الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الأنتربول»، ووفد عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

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15:57ت م

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