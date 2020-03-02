السعودية اليوم / الأردن تسجل اول حالة أصابة بـ"كورونا"



عمّان 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

اعلنت السلطات الأردنية اليوم ، عن تسجيل اول حالة أصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير مستشفى الامير حمزة الحكومي الدكتور عبدالرزاق الخشمان، ان الحالة المصابة هي لمواطن أردني عائد من ايطاليا، موكداً ان المصاب كان في الحجر الصحي منذ أيام.

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15:55ت م

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