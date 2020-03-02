شكرا لقرائتكم خبر عن إخراج عامود من وجه مقيم بعد مشاجرة عنيفة والان نبدء بالتفاصيل

اخراج عمود دخل فى وجه مقيم أثتاء مشاجرة

تمكن فريق طبي في مستشفى الملك فهد بجدة من إخراج عامود من وجه مقيم بعد مشاجرة حدثت له،

العملية أُجريت للمريض بشكل عاجل بعد إيقاف النزيف، و تم الإنتهاء من العملية بنجاح ولم يصاب بأي كسر في عظام الوجه ولا تلف للأعصاب.