شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة تدعو السعوديين بتأجيل خطط السفر إلى إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سفارة المملكة لدى جمهورية إندونيسيا، إنه حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين المتواجدين في المنطقة من انتقال عدوى فايروس كورونا الجديد، تأمل السفارة من المواطنين المتواجدين في إندونيسيا الابتعاد عن أماكن الازدحام والتجمعات البشرية =، وتدعو السعوديين الراغبين بالسفر الي إندونيسيا بتأجيل خطط السفر غير الضرورية. وأضافت :تأمل السفارة بالتواصل معها عبر الأرقام المخصصة اللطوارئ ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل لمتابعة أي تحديثات نسأل الله السلامة للجميع".

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