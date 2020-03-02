شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي تشاد: قرار تعليق العمرة يتفق مع مقاصد الشرع الحنيف والان نبدء بالتفاصيل

أكد مفتي عام جمهورية تشاد الشيخ أحمد النور الحلو، أن قرار حكومة المملكة تعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا، بسبب المخاوف الاحترازية الناتجة عن فيروس كورونا، هو أمر يتفق مع مقاصد الشرع الحنيف، الذي جاء لصيانة الإنسان ورفع الحرج عنه.

وقال: "إن من مقاصد الشرع دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، مستشهدًا بقول الله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، داعيًا جميع المسلمين في أنحاء العالم إلى احترامه والالتزام به".