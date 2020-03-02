شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي تشاد: قرار تعليق العمرة يتفق مع مقاصد الشرع الحنيف والان نبدء بالتفاصيل
وقال: "إن من مقاصد الشرع دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، مستشهدًا بقول الله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، داعيًا جميع المسلمين في أنحاء العالم إلى احترامه والالتزام به".
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