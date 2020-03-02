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وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع سفير البحرين

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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