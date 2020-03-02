شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. توزيع كمامات على مرتادي المسجد الحرام ورجال الأمن والان نبدء بالتفاصيل

وزعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال ممثلة في إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام ضمن الإجراءات الاحترازية، كمامات صحية على مرتادي المسجد الحرام وموظفيه ورجال الأمن. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد بن محمد العتيبي أن هذا العمل قامت به الإدارة للتوعية والحماية من فيروس (كورونا)، وتأتي هذه تزامنا مع الندوة الصحية التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوعية من الفيروس وكيفية الوقاية منه بمكتبة الحرم المكي ببطحاء قريش.

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