سهم أرامكو ينهي تعاملات الاثنين عند 32.80 ريال

2020-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهى سهم أرامكو تعاملات الجلسة الثانية في شهر مارس عند 32.80 ريال مرتفعًا حوالي 0.15 ريال أي ما يعادل 0.46% من قيمته.

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وكان إغلاق سهم أرامكو يوم أمس عند 32.65 فيما تم افتتاح تداولات اليوم الاثنين عند 32.75 ريال، فيما بلغ سعر سهم أرامكو

الأعلى 33.15 بينما هبط السعر الأدنى إلى 32.75 ريال.

وبلغ عدد الصفقات 10,718 صفقة، بينما كان متوسط كمية الصفقة 1,124 سهمًا، ووصلت الكمية المتداولة إلى 12,043,526 سهمًا بقيمة 396,612,789.20 ريالًا.

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