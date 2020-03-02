فيديو.. الطفل حمزة يغالب دموعه بعدما ودع مسابقة القرآن

2020-03-02

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

غالب الطفل حمزة أيوب دموعه بعد خروجه من التصفيات النهائية، في المسابقة القرآنية سنابل المدينة، حيث أظهر مقطع فيديو بثته شبكة المجد الطفل وهو يمزج دموعه بابتسامة الرضا فيما طالب البعض بمنحه فرصة أخرى.

من جهة أخرى حظي حمزة أيوب بدعم كبير من قبل العديد من المواطنين الذين طالبوا بإعادته إلى المسابقة ومراعاة المستوى العمري له حيث إنه حافظ للقرآن الكريم كاملًا وهو في الرابعة عشرة من عمره.

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وقالت فاطمة أيوب :”حمزة ما شاء الله تبارك الله مبدع، قراءة رائعة، أتمنى اللجنة ترجعه كان في شوية توتر أتمنى يراعوا توتر الطلاب”.

وأضاف عبدالعزيز عبدالله : “قراءة حمزه جميلة جدًا أتمنى يتأهل لأنه يستحق ما شاء الله تبارك الله”.

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