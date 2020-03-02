شكرا لقرائتكم السفارة في إندونيسيا تطالب بتأجيل السفر وتحذر من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-02 السفارة في إندونيسيا تطالب بتأجيل السفر وتحذر من كورونا متابعات الخليج 365 - الرياض دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا المواطنين إلى تأجيل السفر غير الضروري فيما طالبت المتواجدين هناك بتوخي الحذر من انتشار فيروس كورونا. Advertisements وقالت السفارة في بيان لها: حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين المتواجدين في إندونيسيا من انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد، تأمل السفارة من المواطنين المتواجدين في جمهورية إندونيسيا الابتعاد عن أماكن الازدحام والتجمعات البشرية. ودعت السفارة المواطنين الراغبين بالسفر إلي إندونيسيا إلى تأجيل خطط السفر غير الضرورية. وأهابت السفارة بالجميع التواصل معها عبر الأرقام المخصصة للطوارئ ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل لمتابعة أي تحديثات. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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