اخبار السعوديه

السفارة في إندونيسيا تطالب بتأجيل السفر وتحذر من كورونا

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم السفارة في إندونيسيا تطالب بتأجيل السفر وتحذر من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-02

السفارة في إندونيسيا تطالب بتأجيل السفر وتحذر من كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت سفارة المملكة العربية لدى جمهورية إندونيسيا المواطنين إلى تأجيل السفر غير الضروري فيما طالبت المتواجدين هناك بتوخي الحذر من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وقالت السفارة في بيان لها: حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين المتواجدين في إندونيسيا من انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد، تأمل السفارة من المواطنين المتواجدين في جمهورية إندونيسيا الابتعاد عن أماكن الازدحام والتجمعات البشرية.

ودعت السفارة المواطنين الراغبين بالسفر إلي إندونيسيا إلى تأجيل خطط السفر غير الضرورية.

وأهابت السفارة بالجميع التواصل معها عبر الأرقام المخصصة للطوارئ ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل لمتابعة أي تحديثات.

تابعنا على e83433c592.jpg تواصل معنا علىa16b65dd4d.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في إندونيسيا تطالب بتأجيل السفر وتحذر من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا