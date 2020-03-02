فيديو.. المختطف العماري يصف شعوره بعد تسلمه الهوية الوطنية

2020-03-02

متابعات الخليج 365 - الدمام

بعد 24 عامًا عاشها المختطف يوسف العماري، مجهول الهوية، تمكن أخيرًا من الحصول على الهوية الوطنية.

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وظهر يوسف العماري في مقطع فيديو يصف فيه شعوره بعد حصوله على الهوية حيث قال : “24 عامًا مجهول الهوية.. 24 عامًا من المستقبل المجهول.. لكن الحمد لله كل هذه الأمور صارت الآن من الماضي”.

وتفاعل العديد من المواطنين مع يوسف العماري داعين الله أن يعوضه خيرًا عن سنوات المعاناة والحرمان من أهله وذويه.

وكان العماري أحد المختطفين الثلاثة الذين تم الكشف عن قضيتهم، وعادوا إلى ذويهم، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع المرأة التي تورطت في خطفهم قبل عدة سنوات تصل في بعض الحالات إلى 27 عامًا.

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