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الغبار مستمر غدًا على الرياض والشرقية ونجران
يمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية غدًا، على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة.
أما عن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر فتوقعت الأرصاد أن تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-38 كم/ساعة.
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