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محافظ بحرة يستقبل الاهالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي _ مكة

استقبل محافظ محافظة بحرة رجاء السلمي في مقر المحافظة اليوم، أعضاء مجلس أهالي المحافظة الذين قدموا له التهنئة بمناسبة تعيينه محافظاً لبحرة ، ورحب محافظ بحرة بأعضاء مجلس الأهالي معبراً عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرا إلى أهمية مجلس الأهالي في المشاركة في تنمية المحافظة بالإضافة إلى أهمية مشاركة الشباب في المجلس فيما يخدم الوطن ويحقق رؤية وتطلعات القيادة حفظها الله.

كما قدم أعضاء مجلس الأهالي نبذة عن عمل وجهود المجلس في الفترة الماضية في خدمة المحافظة . من جانبه قدم محافظ بحرة شكره لأعضاء مجلس الأهالي على ما أبدوه من مشاعر طيبة ومن جهود مباركة سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.