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محمد بن مسعود - الدمام - قلَّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء، عيد العتيبي، قائد العمليات المشتركة، رئيس لجان الفرز بالشميسي، العميد علي بن جبير الجابري، رتبته الجديدة، "عميد" بعد صدور مرسوم ملكي بذلك.
وعبر العميد "الجابري" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة، واعدًا ببذل المزيد لخدمة دينه، ووطنه ومليكه
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 03:36 PM
قلَّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء، عيد العتيبي، قائد العمليات المشتركة، رئيس لجان الفرز بالشميسي، العميد علي بن جبير الجابري، رتبته الجديدة، "عميد" بعد صدور مرسوم ملكي بذلك.
وعبر العميد "الجابري" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة، واعدًا ببذل المزيد لخدمة دينه، ووطنه ومليكه
، "الجابري" إلى رتبة عميد بشرطة مكة ،
المصدر : الخليج 365
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