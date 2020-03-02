- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استقبل محافظ محافظة بحرة، رجاء السلمي، في مقر المحافظة، اليوم، أعضاء مجلس أهالي المحافظة الذين قدموا له التهنئة بمناسبة تعيينه محافظاً لبحرة.
ورحب محافظ بحرة بأعضاء مجلس الأهالي معبراً عن سعادته بهذا اللقاء، ومشيرًا إلى أهمية مجلس الأهالي في المشاركة في تنمية المحافظة بالإضافة إلى أهمية مشاركة الشباب في المجلس فيما يخدم الوطن ويحقق رؤية وتطلعات القيادة حفظها الله.
وقدم أعضاء مجلس الأهالي نبذة عن عمل وجهود المجلس في الفترة الماضية في خدمة المحافظة .
قدم محافظ بحرة شكره لأعضاء مجلس الأهالي على ما أبدوه من مشاعر طيبة ومن جهود مباركة، سائلا الله -عز وجل- التوفيق والسداد لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.محافظ محافظة بحرة رجاء السلمي
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 03:34 PM
قدموا له التهنئة بمناسبة تعيينه.. واستعرضوا جهودهم التنموية
استقبل محافظ محافظة بحرة، رجاء السلمي، في مقر المحافظة، اليوم، أعضاء مجلس أهالي المحافظة الذين قدموا له التهنئة بمناسبة تعيينه محافظاً لبحرة.
ورحب محافظ بحرة بأعضاء مجلس الأهالي معبراً عن سعادته بهذا اللقاء، ومشيرًا إلى أهمية مجلس الأهالي في المشاركة في تنمية المحافظة بالإضافة إلى أهمية مشاركة الشباب في المجلس فيما يخدم الوطن ويحقق رؤية وتطلعات القيادة حفظها الله.
وقدم أعضاء مجلس الأهالي نبذة عن عمل وجهود المجلس في الفترة الماضية في خدمة المحافظة .
قدم محافظ بحرة شكره لأعضاء مجلس الأهالي على ما أبدوه من مشاعر طيبة ومن جهود مباركة، سائلا الله -عز وجل- التوفيق والسداد لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.
، بعد مباشرته للعمل.. "محافظ بحرة" يستقبل أعضاء مجلس الأهالي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مباشرته للعمل.. "محافظ بحرة" يستقبل أعضاء مجلس الأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.