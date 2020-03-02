، تغييرات كبرى في شركة "نوكيا".. خطوات قوية للحرب مع "هواوي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - راجيف قرر أن يتنحى عن منصبه في رئاسة الشركة في سبتمبر المقبل

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الرئيس التنفيذي لشركة "نوكيا" الفنلندية، راجيف سوري، قرر أن يتنحى عن منصبه في رئاسة الشركة في سبتمبر المقبل.

وأوضح بيان "نوكيا" المنشور في موقع "موبايل وورلد لايف" أن بيكا لوندمارك، الرئيس الحالي لمجموعة الطاقة الفنلندية "فورتوم" سيحل محل سوري.

وقالت "نوكيا" إن الرئيس التنفيذي الحالي للشركة منذ أبريل 2014، أبلغ مجلس الإدارة أنه سينتحى عن منصبه، ليأتي بدلاً منه شخصية قوية يمكنها قيادة مرحلة جديدة مستقبلية ذات أفق أوسع.

وتابع سوري قائلاً: "بعد 25 عامًا وجود في شركة نوكيا، أود أن أفعل شيئًا مختلفًا في حياتي".

ولفت التقرير إلى أن لوندمارك، يعمل كرئيس تنفيذي لشركات متخصصة في تكنولوجيا معالجة المواد، وعمل لفترات طويلة في مناصب قيادية عديدة في نوكيا، مثل نائب رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال في شبكات نوكيا.

وقال التقرير إن ظهور لوندمارك بقوة على السطح، يظهر أن "نوكيا" تسعى بقوة للدخول في ساحة الحرب ضد "هواوي"، وسط حملة أمريكية للتشكيك في شبكات الجيل الخامس للاتصالات الخاصة بالشركة الصينية.

وأشار التقرير إلى أن لوندمارك سيسعى لأن تحل شبكات "نوكيا" بدلاً من شبكات هواوي للجيل الخامس، عن طريق تطويره بصورة كبيرة لتواكب التقدم الموجود في الشبكات الصينية.

وقالت نوكيا في بيانها: "لوندمارك يمتلك خبرة قوية في السوق الصينية، ما يجعله قادرًا على قيادة المستقبل".

ارتفع سعر سهم نوكيا بنسبة 4% في بورصة هلسنكي إلى 3.6 يورو بعد فترة وجيزة من الافتتاح في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.

وكان سوري قد قاد أعمال تحول نوكيا الأخيرة إلى صناعة الشبكات، بعدما استحوذت الشركة الفنلندية على "ألكاتيل-لوسينت".

كما عزز الرئيس السابق لنوكيا كذلك من إطلاق الشركة لمنتجات تابعة لتقنيات "إنترنت الأشياء" التي أحدثت ثورة في قطاعات عديدة، مثل أجهزة استشعار التربة الزراعية أو أنظمة التتبع لشركات الخدمات اللوجيستية.الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا راجيف سوري