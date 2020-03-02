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ذكر نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي عبر التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين)، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1501 حالة إصابة والوفيات تصل إلى 66.
وأوضح "رئيسي" أن بين الإصابات والوفيات 523 إصابة جديدة و12 وفاة جديدة، وفقاً لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد إيران
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 03:11 PM
بين الإصابات 523 حالة جديدةحصيلة "كورونا" في إيران ترتفع إلى 1501 إصابة و66 وفاة
ذكر نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي عبر التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين)، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1501 حالة إصابة والوفيات تصل إلى 66.
وأوضح "رئيسي" أن بين الإصابات والوفيات 523 إصابة جديدة و12 وفاة جديدة، وفقاً لـ"رويترز".
، حصيلة "كورونا" في إيران ترتفع إلى 1501 إصابة و66 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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