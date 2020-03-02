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شرعت الجهات المختصة في فتح نافذ في شارع 64 بديلًا عن النافذ السابق والمقابل لمجمع الشرائع مول، وتوسعة المدخل وإغلاق دخلة مجمع الشرائع مول وما تسببه من زحام؛ بسبب الضغط الذي تشهده الدخلة الوحيدة للمجمع ولشارع باشراحيل "الأصفر".
وكانت "الخليج 365" قد نشرت عدداً من التقارير الميدانية عن حجم المعاناة التي يخلفها المدخل الوحيد للمجمع، والارتداد الناتج عنه، كان آخرها تقرير بعنوان "عنق الزجاجة حاضر في مول الشرائع.. و"64" يتحول لمسار واحد".
ويتوقع أن يسهم هذا المدخل في تخفيف الزحام على المجمع، ومنع الارتداد الذي كان يحدث سابقاً.
الجهات المختصة مجمع الشرائع مول منطقة مكة المكرمة
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 03:24 PM
يتميز بأنه أكبر مساحةً من القديم.. لتخفيف الزحام على مجمع الشرائع مولبعد نشر "الخليج 365" لمعاناة مرتاديه.. فتح نافذ جديد في شارع 64 بـ"شرائع مكة"
شرعت الجهات المختصة في فتح نافذ في شارع 64 بديلًا عن النافذ السابق والمقابل لمجمع الشرائع مول، وتوسعة المدخل وإغلاق دخلة مجمع الشرائع مول وما تسببه من زحام؛ بسبب الضغط الذي تشهده الدخلة الوحيدة للمجمع ولشارع باشراحيل "الأصفر".
وكانت "الخليج 365" قد نشرت عدداً من التقارير الميدانية عن حجم المعاناة التي يخلفها المدخل الوحيد للمجمع، والارتداد الناتج عنه، كان آخرها تقرير بعنوان "عنق الزجاجة حاضر في مول الشرائع.. و"64" يتحول لمسار واحد".
ويتوقع أن يسهم هذا المدخل في تخفيف الزحام على المجمع، ومنع الارتداد الذي كان يحدث سابقاً.
، بعد نشر "الخليج 365" لمعاناة مرتاديه.. فتح نافذ جديد في شارع 64 بـ"شرائع مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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