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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بالإعدام شنقًا لـ37 متهمًا؛ لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس".
وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت: اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات المصرية في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.محكمة جنايات القاهرة مصر
محكمة مصرية تقضي بإعدام 37 متهماً في قضية "أنصار بيت المقدس"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-02
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بالإعدام شنقًا لـ37 متهمًا؛ لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس".
وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت: اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات المصرية في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:28 PM
الجرائم تضمّنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بالإعدام شنقًا لـ37 متهمًا؛ لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس".
وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت: اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات المصرية في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
، محكمة مصرية تقضي بإعدام 37 متهماً في قضية "أنصار بيت المقدس" ،
المصدر : الخليج 365
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