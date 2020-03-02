، الفلبين.. إطلاق نار واحتجاز رهائن بمركز تجاري ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذعر بين المتسوقين.. والمتهم حارس أمن "ساخط"

أفادت أنباء إعلامية بوجود إطلاق نار وعملية احتجاز للرهائن في مركز تجاري بمنطقة راقية في مدينة سان خوان الفلبينية، اليوم الاثنين؛ مما استدعى انتشار قوات الأمن هناك.

ووفقًا لما ذكرته "الأسوشيتد برس"، أكد الرائد في الشرطة الفلبينية والناطق باسم منطقة الشرطة الشرقية فيرجيليو تيماجو: إن أعيرة نارية أُطلقت داخل مركز "فيرا" التجاري في منطقة غرينهيلز بمدينة سان خوان، ظهر الاثنين؛ بينما شوهد المتسوقون وهم يهربون من المركز في حالة ذعر.

وحسبما نقلته "سكاي نيوز" لم يقدم المسؤولون في الشرطة تفاصيلَ عن الحادث على الفور؛ غير أن تقارير محلية أشارت إلى أن حارس أمن احتجز عددًا من الرهائن من موظفي مركز التسوق.

من جهته، قال عمدة سان خوان، فرانسيس زامورا، للصحفيين: إن المسلح يحتجز حوالى 30 شخصًا؛ مضيفًا أن عدد الرهائن غير مؤكد ويعتمد على حجم المكان الذي احتجز فيه الرهائن.

وأكد أن المسلح هو حارس أمن سابق "ساخط" تم عزله من وظيفته في مركز التسوق؛ مشيرًا إلى أن المسلح أطلق النار على شخص وأصابه بجراح؛ لكن حالته مستقرة في مستشفى قريب.

وفي وقت لاحق شوهد عدد من أفراد القوات الخاصة يدخلون إلى مركز التسوق؛ بينما وقف رجال الشرطة في الخارج برفقة سيارة إسعاف.الفلبين إطلاق نار واحتجاز رهائن مدينة سان خوان الفلبينية