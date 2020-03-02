رئاسة الحرمين الشريفين تكثف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

كثفت الرئاسة العامة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين بمتابعة ميدانية من الرئيس الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس .
وبين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أن مراحل الإجراءات الاحترازية تضم جهاز يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد,ومعقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وكل الفراغات والمصليات,ومتابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام,وزيادة عدد مرات الغسيل الرئيسية إلى 6 غسلات رئيسة .
كما تشمل الإجراءات توفير الغسلات الطارئة وقت الحاجة,وزيادة عدد غسلات دورات المياه إلى 6 غسلات رئيسية,وتعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولاً بأول,إلى جانب إقفال الهواء الراجع من التهوية المقدر نسبته 25% بالتوسعة السعودية الثانية؛ ليصبح إجمالي نسبة الهواء المخصص للتلطيف والتبريد 100%.
وشدد الشيخ السديس على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين,داعيًّا الله - عز وجل - أن يجنِّبنا الأوبئة وانتشارها.
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