مفتي ماليزيا: قرار تعليق السعودية لتأشيرات العمرة يأتي لحفظ النفس

أشاد مفتي ماليزيا الشيخ الدكتور ذو الكفل محمد البكري، بالخطوات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة والزيارة من الدول التي أصيبت بفيروس كورونا.

وقال: «إن هذا الإجراء يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في حفظ النفس، وهو إجراء صحيح، ومؤقت ويخضع للتقييم من قبل السلطات تضمن بها حكومة المملكة سلامة المعتمرين والشعب السعودي».

وأضاف: «إن شاء الله سيتمكن المعتمرون من العودة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بأمان، نسأل الله أن يحفظنا ويخلصنا من هذا الوباء».

وكانت السعودية اتخذت 3 إجراءات احترازية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة، تضمنت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا، ومنع الدخول بتأشيرات سياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا فيها خطرًا، إضافة إلى تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من المملكة وإليها.

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