«تعليم الرياض» يعلن موعد عودة الدوام الصيفي بالمدارس

أعلنت إدارة تعليم الرياض، اليوم الإثنين، موعد عودة الدوام الصيفي بمدارس الرياض والمحافظات التابعة لها.

وذكرت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها بتويتر، إن الدوام الصيفي سيعود بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 17 رجب 1441هـ، على أن يكون بدء الدوام الصيفي لكل مدارس مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها كالتالي:

يكون الاصطفاف الصباحي في الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا، بينما تكون بداية الحصة الأولى في الساعة السابعة صباحًا.

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