أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي العاشر

رأس الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم الإثنين، الاجتماع العاشر للجنة التنفيذية للإسكان التنموي؛ بحضور أعضاء اللجنة بقاعة الاجتماعات في ديوان الإمارة.

وفي بداية الاجتماع، استمع أمير منطقة الجوف إلى ما كان حيال الاجتماع السابق والعمل بتوصياته، إضافة إلى الأجندة التي تخص الاجتماع العاشر، ومنها جهود اللجنة في توفير الوحدات السكنية، وتخصيص الأراضي لهذا الإسكان، والتمويل غير الحكومي، والأعمال التطوعية القائمة على أعمال الإسكان، وتأسيس الجمعيات الخيرية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بالجوف فهيد بن مطلق الشمري، أن الاجتماع خرج بعددٍ من التوصيات التي تهدف لسرعة إنجاز المشاريع، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في العمل وفق التوجيهات السامية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الأمير فيصل بن نواف إنجاز أعمال اللجنة وَفْق الجداول الزمنية لكل بند، وضرورة المبادرة للوصول للمواطن وخدمته، وتلبية احتياجاته قبل تواصله مع الجهات الحكومية، مع ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.