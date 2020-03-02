الربيعة: المملكة خالية من «كورونا» و17 جهة مختلفة تعمل كمنظومة واحدة لمواجهة الفيروس

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة لم تُسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم فحص 298 حالة اشتباه، وجميعها سليمة.

وأشار وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن هناك 17 جهة مختلفة تعمل كمنظومة واحدة لمواجهة فيروس كورونا.

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