«بلدية عرعر» تصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية

صادرت بلدية شرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية، مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال جولاتها الرقابية على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحة العامة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على تدني مستوى النظافة، وما تم ضبطه واستمرارًا لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكَّدت أمانة الشمالية استمرار الجولات التفتيشية الرقابية لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المخالفين أصحاب تلك المحلات، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940 .

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