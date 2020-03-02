السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام الباكستاني



جيزان 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام لجمهورية باكستان الاسلامية بجدة السيد خالد مجيد , والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سموه بالقنصل والوفد المرافق ، متمنياً لهم التوفيق بزيارتهم للمنطقة، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات المشتركة بين البلدين.

من جانبه أعرب القنصل الباكستاني عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرًا عن سعادته بزيارة المنطقة وما شاهده واطلع عليه من معالم ومقومات سياحية وتنموية واستثمارية في شتى المجالات.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الامنية محمد بن عبدالله الخليوي.

//انتهى//

14:33ت م

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