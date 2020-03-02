السعودية اليوم / الدفاع المدني بمحافظة فرسان يحتفي باليوم العالمي



فرسان 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

احتفت إدارة الدفاع المدني بمحافظة فرسان اليوم ، بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة اولاً" ، بحضور محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي ، وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة .

وتجول الحازمي في أرجاء المعرض المصاحب ، مستمعًا لشرح من مدير إدارة الدفاع المدني بفرسان المقدم أحمد مخيزن عن المعرض الذي تشارك فيه مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة على مدى ثلاثة أيام ، ويسعى لتعريف الطلاب والطالبات بمهام الدفاع المدني والواجبات المناطة به في السلامة وأعمال الإنقاذ وغيرها من المهام والواجبات ، فضلا عن العديد من المعروضات والمطويات التوعوية الهادفة لنشر ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع ، والحفاظ على أمن وسلامة الممتلكات من خطر الكوارث والوقاية من المخاطر والحوادث المختلفة .

// انتهى //

14:31ت م

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