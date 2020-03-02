السعودية اليوم / تعليم جازان يشارك في معرض "السلامة أولًا"



جيزان 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية في معرض "السلامة أولًا" الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بمركز الراشد مول بمدينة جيزان.

وتعرف زوار ركن تعليم جازان على دور الإدارة في نشر ثقافة السلامة في المدارس كمطلب مهم للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير البيئة المدرسية الآمنة كعنصر مهم في زيادة التحصيل داخل المدارس.

واحتوى المعرض على العديد من المشاركات الطلابية من الرسومات الفنية والمجسمات واللوحات المعبرة عن وسائل السلامة واستخداماتها ، إلى جانب توزيع العديد من المطويات التوعوية بأهمية السلامة.

وتابع زوار ركن تعليم جازان عروضًا لأفلام وفيديوهات تعريفية بطرق الإخلاء وكيفية استخدام مطفيات الحريق ، إلى جانب تطبيقات عملية لكيفية استخدام وسائل وأدوات السلامة في المدارس ، فيما تنظم الإدارة زيارة ميدانية لطلاب وطالبات المدارس لمعرض الدفاع المدني الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل.

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14:23ت م

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