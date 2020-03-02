السعودية اليوم / محكمة مصرية تقضي بإعدام 37 متهمًا لإدانتهم في قضية "أنصار بيت المقدس"



القاهرة 7 رجب 1441 هـ الموافق 2 مارس 2020 م واس

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بالإعدام شنقًا لـ37 متهمًا لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس".

وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات المصرية في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

// انتهى //

13:52ت م

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