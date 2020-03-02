

جنيف 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) حول العالم ، بلغ 87137 حالة إصابة ، من بينها 79968 داخل الصين و7169 خارج الصين في 58 دولة ، مشيرة إلى أن عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس داخل الصين بلغت 2873 حالة ، و104 حالات وفاة خارج الصين.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن 5 دول جديدة أعلنت خلال الساعات الـ 24 الماضية عن وجود إصابات على أراضيها ، وهي أذربيجان والأكوادور وإيرلندا وموناكو وقطر ، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الجديدة في إقليم هوبيه بالصين تراجع على مدى يومين متتاليين ، وأن المنظمة تراقب التطورات .

وقد أصدرت المنظمة توصيات بعدم وضع قيود على السفر والتجارة مع البلدان التي تعاني من تفشي الفيروس لما سيكون لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية ، ويحول دون وصول المساعدات والدعم التقني المطلوب.

// انتهى //

13:52ت م

0141





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تعلن عن ظهور إصابات بفيروس كورونا في 5 دول جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.