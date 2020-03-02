السعودية | هل فقدت جائزة نوبل مصداقيتها وحان وقت استبدالها ؟

المناطق-يوسف المطيري

على الرغم من أن جائزة “نوبل للسلام” ومنذ بداية تأسيسها حددت هدفها الأساسي لها وهو التوصل إلى معاهدة دولية للحد من السلاح النووي وتحريم استخدامه إلا انها بدأت تفقد مصداقيتها بعد أن أصبحت أداة ضغط لتماشى السياسات الغربية وإرضاء لأجندات سياسية.

وما زالت هناك علامات استفهام وأصابع اتهام تطارد لجنة التحكيم الخاصة بجائزة نوبل السويدية، فعلى مر السنين، وجهت لها في أكثر من مرة اتهامات بتسييس الجائزة، وتلقي رشاوي، الأمر الذي يشكل ضغطا عالميا على هذه اللجنة النرويجية.

وتأني فضيحة هذا العام لجائزة نوبل بترشيح المارقة “لجين الهذلول” لتؤكد فقدان الجائزة مصداقتها، وتؤكد كذلك أن الجائزة فقدت معاييرها التي تعتمد عليها لاختيار الفائزين وباتت تمثل جائزة إملاءات لا جائزة إنجازات.

الجدير بالذكر أن لجين لا تمتلك تاريخاً يشفع لها ليس للجائزة بل حتى لمجرد الترشيح لها، لكنها استخدمت كأداة لمهاجمة المملكة وممارسة الضغوط عليها من قبل بعض الدول والمنظمات الغربية، بالإضافة لإعلام مثلث الشر في المنطقة.

وبحسب وكالة رويترز، فقد تم ترشيح الهذلول للحصول على جائزة نوبل من قبل ثمانية أعضاء في الكونغرس الأمريكي.

أخيراً فجائزة نوبل لم تتعرض للتسييس فقط، بل للتغريب أيضا، وهذا ما يلحق ضررا كبيرا بقضايا السلام العالمي، كما يلحق الضرر بالمكانة العالمية للجائزة نفسها.