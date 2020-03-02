شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة الشرقية مستمرة حتى الـ 6 مساء والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من أتربة مثارة على المنطقة الشرقية تشمل الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا. ويصاحب الحالة نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، وتنتهي في السادسة مساء.

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