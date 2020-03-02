شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : لم نسجل أصابات بكورونا .. وفحصنا 290 حالة «سلبية» والان نبدء بالتفاصيل

أوضح وزير الصحة د. توفيق الربيعة أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في المملكة، حيث تم فحص أكثر من 290 حالة مشتبه بها وكلها سليمة.

وأشار إلى أن هناك 17 جهة مختلفة تعمل كمنظومة واحدة لمواجهة فيروس كورونا.