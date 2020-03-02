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2020-03-02 فيديو.. مستثمر هندي: الوقت الحالي مثالي للاستثمار في المملكة بعد حصوله على الإقامة المميزة متابعات الخليج 365 - الرياض حصل المستثمر يوسف علي، من الهند، على الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية. Advertisements وقال يوسف علي: “إن الوقت الحالي مثالي للاستثمار في المملكة، في ظل الازدهار المتزايد الذي يشهده الاقتصاد السعودي”. وكانت المملكة بدأت في يونيو الماضي استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”. وتمت الموافقة على منح الأجانب الإقامة المميزة بالسعودية، مؤخرًا، بعد إقرار مجلسي الوزراء والشورى بالمملكة الأنظمة والشروط المتعلقة بها. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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