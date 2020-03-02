مخيم علم غانم.. واجهة بطابع تراثي لمهرجان “معية الخبراء 4”

2020-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

حرص منظمو مهرجان “معية الخبراء” في نسخته الرابعة، على استحداث خدمة جديدة يقدمها المهرجان هذا العام لزواره، في ظل توافد أعداد كبيرة من كبار السن والشباب والعوائل، حيث يتم تقديم ضيافة خارجية تتسم بالطابع البري في مخيم “علم غانم”، إضافة إلى إقامة دوري لكرة القدم، وتعليم واستعراض لركوب الخيول.

كما يحتوي مخيم “علم غانم” على العديد من الخدمات والوجبات المجانية للزوار، علاوة على 18 كشكًا يقدم منتجات متنوعة من الكوفي والأكلات والعطور وغيرها من المنتجات، إضافة إلى المربع الذهبي الذي يُقدم ثلاث وجبات مجانية متنوعة من بعد صلاة المغرب، حيث يوزع ما يقارب 400 سندويش شاورما تصرف مجانًا للزائرين، تحت مسمى (نقنقة) وبعدها بحوالي الساعة يتم تقديم “النثرية”، وهي عبارة عن وجبة مكونة من الأرز مع الدجاج المشوي والمرقوق يصرف منها ما يقارب 100 وجبة مجانية، تحت مسمى (عشاء الأولين)، إضافة إلى وجبة بعد صلاة العشاء تطبخ على النار ويتم إعدادها بنفس الطريقة التي كان الأجداد سابقًا يعدون طعامهم بها تحت مسمى (عشانا).

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ويضم المهرجان إلى جنباته معرضًا بعنوان “مزرعتي”، وهي عبارة عن نجيلة جدارية والحواجز مكسوة بداخلها سياج حديد ضد الصدأ وضد الحريق، حيث كان أول مصنع يفتح بالمملكة لتصنيعها يقع في صناعية الخبراء، كما يضم العديد من الفعاليات، إضافة إلى ضيافة للرجال ببيت شعر وبجلسات تراثية، وكذلك يتواجد بمقر المهرجان سيارات قديمة وكلاسيكية تعبر عن طابع المهرجان التراثي.

يُذكر أن مهرجان معية الخبراء، انطلق يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى تاريخ 13/7/1441هـ، ويضم العديد من الفعاليات والأنشطة، بمشاركة عدد من الأسر المنتجة والمتاجر المتنوعة، وعدد من الجهات الحكومية وبلغ عدد زواره حتى اليوم الرابع 25 ألف زائر.

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