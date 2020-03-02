وزير الصحة: المملكة لم تسجل أي حالات لفيروس كورونا

2020-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية، أنه لم يتم تسجيل أي حالات لفيروس كورونا في المملكة.

وأضاف أنه تم فحص قرابة 298 حالة ولم يتم تسجيل أي حالات في المملكة والوضع الصحي مطمئن.

Advertisements

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت بالأمس، أنها جهزت 25 مستشفى للتعامل مع أي إصابة بفيروس كورونا يتم رصدها، وذلك في إطار إجراءات احترازية شملت تعليق رحلات العمرة من الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد عبد العالي: “إنه تم تخصيص 2200 سرير طبي لحالات الحجر الصحي، على الرغم من أن السعودية لم تسجل أي حالات إصابة بالفيروس”.

وأضاف، أن “النشاط التجاري في المملكة لم يتأثر ويسير كالمعتاد”.

وأعلنت المملكة الخميس الماضي، مؤقتاً حظر الدخول بتأشيرة العمرة والزيارة إلى المملكة، كذلك تعليق تأشيرة السياحة للقادمين من الدول التي أُعلن فيها عن إصابات بـ كورونا.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر