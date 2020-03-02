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فيديو.. أمانة عسير تكشف حقيقة مقطع مسجد النساء
أوضحت أنها لافتة تقود إلى حجرات سكنية
متابعات الخليج 365 - عسير
كشفت أمانة منطقة عسير، اليوم الاثنين، حقيقة المقطع المتداول حول وجود لافتة لمسجد للنساء بمركز عين اللوي.
وأوضحت الأمانة، في تعليقها على المقطع أن اللافتة تقود إلى حجرات سكنية وليست إلى مسجد، موضحة أن الفيديو جانبه الصواب.
وذكرت أمانة عسير، عبر تويتر، إنه إشارة إلى المقطع المشار إليه، حول مدخل مصلى النساء في محطة محروقات بمركز عين اللوي “نحيطكم أن ما ذكر في الفيديو غير صحيح، وأن سهم اللوحة الإرشادية يشير إلى اليسار والمصور اتجه يمينًا” مطالبة بتوخي الدقة والحذر فيما يتم تداوله».
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أحالت الفيديو الذي أرسله أحد المواطنين، إلى الجهات المختصة في أمانة عسير، قائلة له: “نقدر لكم هذه الملاحظة، وتمت إحالتها إلى الجهة المختصة في أمانة منطقة عسير”.
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