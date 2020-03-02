السعودية | رئاسة الحرمين تكثف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم رئاسة الحرمين تكثف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من أجل سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، بمتابعة ميدانية من الرئيس الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن مراحل الإجراءات الاحترازية تضم جهازا يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد، ومعقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات، ومتابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام، وزيادة عدد مرات الغسيل الرئيسية إلى 6 غسلات رئيسة.

كما تشمل الإجراءات توفير الغسلات الطارئة وقت الحاجة، وزيادة عدد غسلات دورات المياه إلى 6 غسلات رئيسية، وتعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولاً بأول، إلى جانب إقفال الهواء الراجع من التهوية المقدرة نسبته بـ 25% في التوسعة السعودية الثانية، ليصبح إجمالي نسبة الهواء المخصص للتلطيف والتبريد 100% .