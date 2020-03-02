محمد بن مسعود - الدمام - جولة ميدانية رصدت شكاوى السكان وكشف غياب الطرق ومشاريع التصريف تجاوبت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة بإدارة الطرق، مع ما نشرته "الخليج 365" تحت عنوان: ("الخليج 365" ترصد معاناة سكان "مخطط 14" بالشرائع.. غياب البنى التحتية والعزلة هاجسهم". وقالت إدارة الطرق في ردّها على استفسار شكوى أهالي الشرائع مخطط 14: "نفيدكم فيما يخص إدارة الطرق بأن مخطط 14 بحي الشرائع مدرج ضمن العقود الجارية لدينا وجارٍ استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال حسب الخطط والبرامج الزمنية للمشروع". ورصدت عدسة "الخليج 365"، عبر جولة ميدانية على مخطط 14 بالشرائع، معاناة السكان وغياب الطرق المؤدية إليهم؛ حيث لا يوجد سوى نفق مخصص لجريان سيول الأمطار، الأمر الذي يجعلهم معزولين، إضافة إلى غياب البنى التحتية من مشاريع تصريف السيول والترصيف والسفلتة وشبكات المياه والصرف الصحي. مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة 02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 01:09 PM Advertisements جولة ميدانية رصدت شكاوى السكان وكشف غياب الطرق ومشاريع التصريف "طرق أمانة مكة" لـ "الخليج 365": مخطط 14 بالشرائع مدرج للتنفيذ بالعقود الجارية "طرق أمانة مكة" لـ "الخليج 365": مخطط 14 بالشرائع مدرج للتنفيذ بالعقود الجارية تجاوبت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة بإدارة الطرق، مع ما نشرته "الخليج 365" تحت عنوان: ("الخليج 365" ترصد معاناة سكان "مخطط 14" بالشرائع.. غياب البنى التحتية والعزلة هاجسهم". وقالت إدارة الطرق في ردّها على استفسار شكوى أهالي الشرائع مخطط 14: "نفيدكم فيما يخص إدارة الطرق بأن مخطط 14 بحي الشرائع مدرج ضمن العقود الجارية لدينا وجارٍ استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال حسب الخطط والبرامج الزمنية للمشروع". ورصدت عدسة "الخليج 365"، عبر جولة ميدانية على مخطط 14 بالشرائع، معاناة السكان وغياب الطرق المؤدية إليهم؛ حيث لا يوجد سوى نفق مخصص لجريان سيول الأمطار، الأمر الذي يجعلهم معزولين، إضافة إلى غياب البنى التحتية من مشاريع تصريف السيول والترصيف والسفلتة وشبكات المياه والصرف الصحي. الكلمات المفتاحية ، "طرق أمانة مكة" لـ "الخليج 365": مخطط 14 بالشرائع مدرج للتنفيذ بالعقود الجارية ،

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