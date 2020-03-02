، دولتان جديدتان تنضمان لضحايا "كورونا"‎ ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت آيسلندا، اليوم، عن تسجيل أول ثلاث إصابات بفيروس كورونا لأشخاص عائدين من شمالي إيطاليا.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الاثنين، أن الفحوص أثبتت إصابة إندونيسيتين بفيروس كورونا، بعد أن خالطتا امرأة يابانية مصابة؛ لتسجل بذلك أول حالات إصابة مؤكدة في إندونيسيا.
ووفق "رويترز"، يأتي اكتشاف الحالتين بعدما أثار خبراء طبيون مخاوف من غياب الحيطة ومخاطر وجود حالات غير مكتشفة في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 260 مليون نسمة، ويُعد رابع أكبر دول العالم من حيث عدد السكان؛ في حين دافعت السلطات عن عمليات الفحص.
وقال "ويدودو" للصحفيين في القصر الرئاسي: إن امرأة تبلغ من العمر (64 عامًا) وابنتها (31 عامًا)، أصيبتا بالفيروس بعد اختلاطهما بزائرة يابانية تقيم في ماليزيا، وتأكدت إصابتها بعد رحلة لإندونيسيا.
وأضاف: بعد الفحوص كانتا في حالة مرضية. تلقيت صباح اليوم تقريرًا بأن التحاليل أثبتت إصابة المرأة وابنتها بفيروس كورونا.
وتتلقى المرأتان العلاج الآن في مستشفى سوليانتي ساروسو للأمراض المعدية في جاكرتا.
وقال وزير الصحة تيراوان أجوس بوترانتو: إن الزائرة اليابانية كانت صديقة لأسرة المرأتين وزارتهما في منزلهما في ديبوك على مشارف جاكرتا. وتبحث السلطات عن كل مَن كانت الزائرة اليابانية على اتصال به.فيروس كورونا الجديد
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 01:08 PM
إحداهما في شمال أوروبا والثانية بشرق آسيادولتان جديدتان تنضمان لضحايا "كورونا"
أعلنت آيسلندا، اليوم، عن تسجيل أول ثلاث إصابات بفيروس كورونا لأشخاص عائدين من شمالي إيطاليا.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الاثنين، أن الفحوص أثبتت إصابة إندونيسيتين بفيروس كورونا، بعد أن خالطتا امرأة يابانية مصابة؛ لتسجل بذلك أول حالات إصابة مؤكدة في إندونيسيا.
ووفق "رويترز"، يأتي اكتشاف الحالتين بعدما أثار خبراء طبيون مخاوف من غياب الحيطة ومخاطر وجود حالات غير مكتشفة في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 260 مليون نسمة، ويُعد رابع أكبر دول العالم من حيث عدد السكان؛ في حين دافعت السلطات عن عمليات الفحص.
وقال "ويدودو" للصحفيين في القصر الرئاسي: إن امرأة تبلغ من العمر (64 عامًا) وابنتها (31 عامًا)، أصيبتا بالفيروس بعد اختلاطهما بزائرة يابانية تقيم في ماليزيا، وتأكدت إصابتها بعد رحلة لإندونيسيا.
وأضاف: بعد الفحوص كانتا في حالة مرضية. تلقيت صباح اليوم تقريرًا بأن التحاليل أثبتت إصابة المرأة وابنتها بفيروس كورونا.
وتتلقى المرأتان العلاج الآن في مستشفى سوليانتي ساروسو للأمراض المعدية في جاكرتا.
وقال وزير الصحة تيراوان أجوس بوترانتو: إن الزائرة اليابانية كانت صديقة لأسرة المرأتين وزارتهما في منزلهما في ديبوك على مشارف جاكرتا. وتبحث السلطات عن كل مَن كانت الزائرة اليابانية على اتصال به.
، دولتان جديدتان تنضمان لضحايا "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر دولتان جديدتان تنضمان لضحايا "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.