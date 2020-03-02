، "المواطنة الفعالة" تحتضن مستفيدي "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستمر 5 أيام بمجموع 25 ساعة تدريبية لتطوير مهاراتهم المجتمعية

ضِمن برامج "التنمية والتمكين"، بدأت مساء أمس ورش عمل "برنامج المواطنة الفاعلة" المنفذة من المركز الثقافي البريطاني وتقيمه جمعية "كيان" للأيتام بمقر الجمعية بحي الفلاح للمستفيدين من أبناء وبنات "كيان" لمدة 5 أيام بمجموع 25 ساعة تدريبية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهاراتهم، وتمكينهم من تصميم وتنفيذ مشاريع مجتمعية؛ ليساهموا بفاعلية في تنمية مجتمعهم، وكذلك ليصبحوا مسؤولين لحل التحديات التي تواجههم في تطوير مجتمعاتهم وتشجيعهم لأخذ دور قياديّ في حياتهم.

وأوضح كل من المدربة عروبة المنيف والمدرب علي الفيفي، أن برنامج المواطنة الفاعلة يشتمل على عدد من المحاور تتمثل في: "أنا" لتنمية الانتماء للهوية والثقافة المحلية، و"أنا وأنت" لتنمية مهارات الحوار والنقاش مع أفراد المجتمع، و"نحن" لزيادة المعرفة والوعي بقضايا المجتمع المحلي والعالمي، والتخطيط لمبادرة مشروع ريادي اجتماعي "تقرير سنوي وأمثلة عن المشاريع".

وتتمثل رؤية المواطنة الفاعلة، في وجود عالم يستطيع فيه الأفراد المشاركة بطريقة سليمة وفعالة مع الآخرين في التنمية المستدامة لمجتمعاتهم؛ بينما تتمثل التنمية المستدامة في تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.

صُمم هذا البرنامج في المجلس الثقافي البريطاني على أيدي خبراء في التدريب والتطوير في مجال التنمية الاجتماعية، وهو برنامج تفاعلي للقيادة المجتمعية يشجّع الحوار بين الثقافات، ويطوّر المهارات القيادية وإدارة المبادرات والمشاريع الريادية الاجتماعية، ويمنح المشاركين الثقة بالنفس لتحقيق النجاح في جميع مجالات حياتهم وتطوير مجتمعاتهم، من خلال المبادرات المستدامة.

وأوضحت رئيس مجلس الإدارة بجمعية "كيان" سمها الغامدي، أن الجمعية تهدف إلى مساندة الأيتام ذوي الظروف الخاصة من النواحي الوقائية والإنمائية والتأهيلية، وتمكينهم من المساهمة بفاعلية في مجتمع المعرفة والتنمية؛ لافتة إلى أن هذا البرنامج يحقق ما تهدف إليه الجمعية ويصب في مصلحة أبنائها وبناتها المستفيدين منها والوصول إلى غاياتهم.

برامج التنمية والتمكين برنامج المواطنة الفاعلة المركز الثقافي البريطاني جمعية كيان للأيتام