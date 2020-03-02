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عدن - ياسمين التهامي - عثر داخل معدة تمساح في مزرعة بولاية كوينزلاند الأسترالية، على شريحة يستخدمها الجراحون لتثبيت العظام المكسورة ، يعتقد أنها كانت تخص إنسانا.

وعثر على الشريحة المعدنية مع 6 مسامير داخل معدة التمساح البالغ طوله 4.7 متر، الذي فارق الحياة مؤخرا عقب صراع ضار مع تمساح آخر.

ووصفت إدارة المزرعة العثور على الشريحة باللغز، إذ سيكون تتبع مصدرها أمرا غاية في الصعوبة، وفقا لشبكة "سي إن إن".

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صدمة بعد العثور على ‘‘لغز مرعب‘‘ داخل معدة ‘‘تمساح ضخم’’ عائد إلى قبل 50سنة (شاهد الصور)



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ويبلغ طول القطعة المعدنية نحو 10 سنتيمترات، وقال مدير المزرعة جون ليفر إنها مصنوعة في سويسرا ومن طراز قديم نسبيا، لكن كود التعريف الخاص بها تآكل بتأثير إفرازات معدة الحيوان الزاحف العملاق.

وقال مسؤول، إن هذه الشريحة استخدمت في جراحة لإنسان أو حيوان، وربما كانت في معدة التمساح لـ45 أو 50 عاما.

ومن المنتظر أن تتدخل سلطات الأمن وتفتح تحقيقا في الواقعة، لمعرفة ما إذا كانت الصفيحة تعود لإنسان.