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عدن - ياسمين التهامي - أظهر فيديو معركة حامية بين النسر البري أو العُقاب الذهبي، مع ذئب مفترس، انتهت بمشاهد صادمة.

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نسر جارح يخطف “ذئب مفترس“ بسرعة فائقة.. وقبل افتراسه بلحظات كانت المفاجأة صادمة! (فيديو)



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ولكن قبل مشاهدة الفيديو، نضع بين أيديكم نبذة مختصرة عن النسور البرية:



العُقاب الذهبية (الاسم العلمي : Aquila chrysaetos) هي إحدى أشهر الجوارح في العالم وأكثرها شيوعًا في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ومن أكبر العقبان على الإطلاق.

تنتمي هذه العقبان إلى فصيلة البازية مثل غيرها من بني جنسها، وقد كانت سابقًا واسعة الانتشار عبر الإقليم القطبي الشامل، لكنها اليوم اختفت من معظم المناطق المأهولة منه.

وانحصرت في البراري والغابات البعيدة عن المناطق الحضرية، لكنها على الرغم من ذلك لا تزال واسعة الانتشار عبر معظم أنحاء موطنها في أوراسيا وأمريكا الشمالية وبعضًا من أنحاء أفريقيا، وتتركز أكبر جمهراتهافي مقاطعة ألاميدا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

يتخذ ريش هذه الطيور لونًا بنيًا قاتمًا بأغلبه، وما يقع منه على العنق والرأس أبهت ضارب إلى الذهبي.تصطاد العقبان الذهبية بالاعتماد على رشاقتها وسرعتها ومخالبها القوية، وقائمة طرائدها واسعة منوعة، فهي تشتمل على: الأرانب، والأرانب البرية، والمراميط، وسناجب الأرض، وعدد من الثدييات متوسطة الحجم من شاكلة: الثعالب، القطط البرية والمستأنسة، جديان الماعز الجبلي والوعول، وأخشاف الأيائل.

كذلك فإنها تقتات على الجيفة بحال ندرة الطرائد، وعلى حيوانات أخرى قلّما تفترسها، مثل الزواحف والطيور، وخاصةً الأنواع الضخمة من الأخيرة، من شاكلة: التم والكركي والغربان والنوارس الكبرى سوداء الظهر.

أيضًا يُعرف عن العقبان الذهبية مقدرتها على قتل اليحمور الأوروبي البالغ، وكانت بعض القبائل البدوية في أوروبا الشرقية وآسيا تجلّ هذه الطيور وتُدجنها وتستخدمها في صيد الذئاب.العقبان الذهبية طيور أحادية التزاوج، أي أنها تكتفي بشريك واحد طيلة حياتها، أو طيلة سنوات عديدة على الأقل. والزوج منها يُسيطر على حوز شاسع تصل مساحته إلى 155 كيلومترًا مربعًا (60 ميلاً مربعًا).