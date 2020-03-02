التعليم: استلام 19 مشروعًا تعليميًّا بقيمة 202 مليون ريال

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الإثنين، أنها تسلمت 9 مشاريع تعليمية خلال شهر يناير الماضي بعدد من مناطق المملكة، بقيمة إجمالية تجاوزت 77 مليون ريال، كما استلمت 10 مشاريع تعليمية خلال شهر فبراير الماضي بقيمة تجاوزت 125 مليون ريال، وذلك بإجمالي 19 مشروعًا بتكلفة 202 مليون ريال
وذكرت وزارة التعليم، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه خلال شهر يناير الماضي تم استلام مدرسة «المظيلف» للبنات في محافظة القنفذة بقيمة إجمالية بلغت (2,273,551) مليون ريال، ومدرسة «دوقة الأولى» للبنات بقيمة (1,910,548) مليون ريال، كما تم استلام مشروع الابتدائية الثالثة والمتوسطة الأولى بنات بقيمة (8,743,355) مليون ريال.
وفي المنطقة الشرقية تم استلام «متوسطة حي الكوثر» بنين بقيمة (11,195,254) مليون ريال، وفي منطقة جازان أنهت وزارة التعليم استلام «متوسطة خضيرة عايش» للبنات، بقيمة بلغت (4,666,565) مليون ريال، وفي مكة المكرمة تم استلام «ثانوية ابن حزم» للبنين بقيمة (10,171,529) مليون ريال.
وأضافت وزارة التعليم أنها استلمت مجمع التحفيظ بالمسلمانية الجنوبية بنات بالأحساء بقيمة (18,796,829) مليون ريال، وإنشاء بيت الطالب بحي السلامة والمنقول لحي الفيصلية بمحافظة جدة بقيمة ( 18,364,603) ملايين ريال، كذلك استكمال مدرسة «ابتدائية السعودية» للبنين بينبع بقيمة بلغت (1,721,797) مليون ريال.
وخلال شهر فبراير الماضي، أنهت وزارة التعليم استلام 10 مشاريع، وشملت ابتدائية ومتوسطة «الرويضة» للبنين في منطقة الرياض بقيمة إجمالية تبلغ (1,813,117) مليون ريال، بالإضافة إلى صالة 5 بمدرسة «أمية بن خويلد» الابتدائية للبنين بقيمة (4,752,911) مليون ريال.
وفي محافظة المجمعة تم تنفيذ ثانوية «مصدة» للبنين بقيمة (8,398,423) مليون ريال، كذلك إنجاز المجمع المدرسي للبنات بحي الخالدية رقم 6 في مكة المكرمة؛ حيث بلغت تكلفة المشروع (25,937,122) مليون ريال.
أما في محافظة الليث فقد تم استلام مبنى إدارة التعليم للبنات بقيمة (4,098,395) مليون ريال، وتشهد محافظة القطيف إنشاء مشروع متوسطة محدثة للبنين بحي الشاطئ، بقيمة (14,441,546) مليون ريال.
وفي منطقة الجوف يجري إنشاء متوسطة «الوليد بن عبدالملك» للبنين بقيمة (12,669,660) مليون ريال، كذلك متوسطة «البراء بن مالك» للبنين بتكلفة (6,708,304) ملايين ريال، ومتوسطة «المثنى بن حارثة» للبنين بقيمة (12,350,732) مليون ريال، إضافة إلى المتوسطة الثانية للبنات بقيمة بلغت (3,258,595) مليون ريال.
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