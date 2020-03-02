بالفيديو.. أمانة عسير ترد على مقطع «مسجد النساء الوهمي»

ردت امانة منطقة عسير، اليوم الإثنين، على المقطع المتداول حول وجود لافتة لمسجد للنساء بمركز عين اللوي، لكنها تقود إلى حجرات سكنية وليست مسجدًا، موضحة أن الفيديو جانبه الصواب.

وذكرت أمانة عسير، عبر تويتر، إنه إشارة إلى المقطع المشار إليه، حول مدخل مصلى النساء في محطة محروقات بمركز عين اللوي «نحيطكم أن ما ذكر في الفيديو غير صحيح، وأن سهم اللوحة الإرشادية يشير إلى اليسار والمصور اتجه يمينًا» مطالبة بـ«توخي الدقة والحذر فيما يتم تداوله».

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أحالت الفيديو الذي أرسله أحد المواطنين، إلى الجهات المختصة في أمانة عسير، قائلة له: «نقدر لكم هذه الملاحظة، وتمت إحالتها إلى الجهة المختصة في أمانة منطقة عسير».

وطالب مواطن من وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقق من الفيديو قائلًا: «الرجاء من الجهات المختصة سرعة التحقق ومحاسبة المتسبب في هذه المخالفة، والإسراع في إزالتها قبل وقوع أحد النساء ضحية للاغتصاب أو التحرش بسببها، فلا يُعرف من يسكن تلك الغرف»، وكان يشير إلى وجود لافتة مسجد للنساء، لكنها تقود إلى غرف بأحد البيوت.

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