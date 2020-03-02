ردت امانة منطقة عسير، اليوم الإثنين، على المقطع المتداول حول وجود لافتة لمسجد للنساء بمركز عين اللوي، لكنها تقود إلى حجرات سكنية وليست مسجدًا، موضحة أن الفيديو جانبه الصواب.
وذكرت أمانة عسير، عبر تويتر، إنه إشارة إلى المقطع المشار إليه، حول مدخل مصلى النساء في محطة محروقات بمركز عين اللوي «نحيطكم أن ما ذكر في الفيديو غير صحيح، وأن سهم اللوحة الإرشادية يشير إلى اليسار والمصور اتجه يمينًا» مطالبة بـ«توخي الدقة والحذر فيما يتم تداوله».
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أحالت الفيديو الذي أرسله أحد المواطنين، إلى الجهات المختصة في أمانة عسير، قائلة له: «نقدر لكم هذه الملاحظة، وتمت إحالتها إلى الجهة المختصة في أمانة منطقة عسير».
وطالب مواطن من وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقق من الفيديو قائلًا: «الرجاء من الجهات المختصة سرعة التحقق ومحاسبة المتسبب في هذه المخالفة، والإسراع في إزالتها قبل وقوع أحد النساء ضحية للاغتصاب أو التحرش بسببها، فلا يُعرف من يسكن تلك الغرف»، وكان يشير إلى وجود لافتة مسجد للنساء، لكنها تقود إلى غرف بأحد البيوت.
اقرأ أيضا:
إغلاق 149 محلًا مخالفًا في عسير ومكة
بيان رسمي من إمارة عسير حول «طائرة النماص» يوضح حالة قائدها
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمانة عسير ترد على مقطع «مسجد النساء الوهمي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.