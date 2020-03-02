بالفيديو.. وزارة الحج توضح مصير أموال تأشيرات العمرة للذين لم يتمكنوا من دخول المملكة

أكدت وزارة الحج والعمرة أنها وضعت نظامًا إلكترونيًّا شفافًا يضمن عودة المبالغ التي تم سدادها من قبل المعتمرين لتأشيرات العمرة كاملة، وذلك إثر قرار تعليق العمرة مؤقتًا؛ بسبب كورونا.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، في مداخلة مع برنامج «يا هلا»، المذاع على «روتانا خليجية»، إن الوزارة وضعت رقمًا لتلقي الشكاوى من أي شركة أو وكالة، في حال وجود أي مشكلات في استرداد هذه الأموال وهو (920002814).

وأضاف نائب وزير الحج والعمرة، أن الوزارة قامت بحصر عدد التأشيرات التي تم منحها قبل صدور قرار تعليق العمرة، وكذلك حصر المبالغ التي تم دفعها من خلال رسوم التأشيرات أو أجور الخدمات، وتم وضع نظام إلكتروني يتم التقديم من خلاله لكل من يرغب في استرداد المبالغ.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بـ4 أدوار، وهي أولًا: التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة سواء صحية أو أمنية أو خدمية، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة في حينها، ومنها إيقاف المسار الإلكتروني للتأشيرات.

ثانيًّا: متابعة المعتمرين الحاليين، والذين يُقدر عددهم عند صدور قرار تعليق العمرة بـ460 ألف معتمر كانوا موجودين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والتأكد من الخدمات المقدمة لهم من قبل الشركات والوكالات.

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ثالثًا: متابعة كل الشركات ووكالات العمرة ومعالجة التأشيرات التي تم صدورها قبل قرار منع الدخول من خارج المملكة، وعددها كبير جدًا.

رابعًا: رفع الوعى بفيروس كورونا من خلال البوسترات لدى المعتمرين والمواطنين.

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