إنفوجراف.. الصحة توجّه 3 نصائح للوقاية من الغبار و3 تنبيهات لمرضى الربو

وجَّهت وزارة الصحة عدة نصائح متعلقة بالوقاية من الغبار، إضافة إلى عدة تنبيهات لمرضى الربو، تشير لها «عاجل» بالتزامن مع ما تشهده المملكة من هبوب للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الوزارة، من خلال «إنفوجراف» وقائي، أن طرق الوقاية من الغبار، تشمل الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنّب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، فضلًا عن الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية الهواء، مع تغييرها باستمرار.

وأشارت إلى أن الغبار من ملوثات البيئة وله عدة أضرار على الصحة؛ لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

ونبهت مرضى الربو إلى حمل بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية باستمرار، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي بمعرفة الطبيب، إلى جانب التوجه إلى أقرب مركز طوارئ؛ حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال وشمال غرب المملكة.

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وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

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