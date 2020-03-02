السعودية اليوم / الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية شمال غرب البلاد



الرباط 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

تمكن الأمن المغربي من تفكيك خلية إرهابية تنشط بمدينة سيدي سليمان شمال غرب البلاد، تتكون من أربعة عناصر موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها اليوم ، أن تفكيك هذه الخلية تم في إطار الجهود المستمرة لرصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية، وأن التحريات الأولية تفيد أن زعيم هذه الخلية اعتقل سابقا بحكم قانون مكافحة الإرهاب،على خلفية تفكيك خلية إرهابية كانت تنشط في تجنيد وإرسال مسلحين للالتحاق بصفوف الفصائل الإرهابية بالساحة السورية العراقية.

وأضاف البيان أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة الأمنية من أجل التحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل تقديمهم أمام العدالة.

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12:30ت م

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